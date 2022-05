Martijn en Fabian  tafeltenniskampioenen Veenland

De Ronde Venen – Afgelopen vrijdag werden de dubbelkampioenschappen tafeltennis bij Veenland gehouden. De afgelopen jaren werden de kampioenschappen tweemaal uitgesteld vanwege Corona, maar uiteindelijk was het dan weer zover. Ondanks enkele afzeggingen was de opkomst goed en er konden vijf dubbels geformeerd worden. In het verleden werd er via een loting bepaald wie de dubbelpartner was, maar dit jaar had men weer de vrije keuze. Wel werd er geprobeerd zoveel mogelijk gelijkwaardige teams te maken, zodat ieder koppel een kans had op de overwinning.

De derde plaats ging naar Alexander en Harry. Doordat zij al jarenlang teamgenoten zijn in de competitie, konden zij bouwen op hun ingesleten automatismen. Door hun degelijke spel was het moeilijk om hen te verslaan. Na enkele spannende partijen konden ze tevreden zijn met de derde plaats.

Ton en Jesse verrasten iedereen door op de tweede plaats te eindigen. Zij hielden hun hoofd koel tijdens spannende vijfsetters teggen Alexander en Harry en tegen Marten en Joost. Door deze overwinningen legden ze de basis voor de verdiende zilveren medaille.

Martijn en Fabian wonnen de gouden medaille en kunnen zich een jaar lang dubbelkampioen noemen van Veenland. De meeste tegenstand hadden zij van Alexander en Harry, maar door op de juiste momenten toe te slaan in de tiebreaks konden ze net als in 2016 de eerste plaats veilig stellen.

Voor Martijn is dit de derde keer dat hij dubbelkampioen van Veenland is geworden en de tweede keer samen met Fabian. Fabian stelde het clubrecord scherper door voor de tiende keer clubkampioen te worden in het dubbelspel.

In augustus staan de clubkampioenschappen enkel weer op het programma ter voorbereiding op de najaarscompetitie. Veenland zal de komende competitie meedoen met een extra team in de zesde klasse door enkele nieuwe leden.

Tafeltennisverening Veenland is sinds het afgelopen jaar groeiende en dat is weer een positieve trend. De jeugd traint elke vrijdagavond onder deskundige leiding van 19.00h tot 20.00h in de Willisstee in Wilnis. Seniorleden kunnen vrijdagavond vanaf 20.00 uur binnenlopen om vrijblijvend een balletje te slaan.