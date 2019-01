Maartje Meijer zingt gedichten in Bacchus

Aalsmeer – Maartje Meijer komt op zaterdag 12 januari met een bijzonder trio naar cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Daar brengen de muzikanten onder meer liedjes ten gehore van Maartje’s EP ‘Gedichten van de Torenkamer’.

Het multi-talent Maartje Meijer komt naar Aalsmeer met de triobezetting die ook op de Uitmarkt heeft gespeeld. “En dat is heel tof”, zegt zij. “Intiem en dichtbij.” Vijf dagen lang zat Maartje Meijer, zo goed als opgesloten, in het Torenkamertje; een piepklein wit kamertje in Vondel CS met uitzicht op het imposante Vondelpark. Haar idee begon klein en simpel, maar werd dankzij een eenvoudige oproep op social media één grote gezamenlijke uitwisseling van gedichten. Iedereen bracht zijn lievelingsgedicht in, zelfs dichtbundels werden door onbekenden thuisgestuurd. Daarna de Torenkamer in met een stapel van ruim 50 gedichten waar een lied van komen moest.

Elke dag één lied. Het resultaat is een betrokken en persoonlijke EP, waarbij de gedichten opgetild worden, al was dat niet eens nodig. De keuze voor de gedichten kwam intuïtief, al sprekend, zingend en voelend in het Torenkamertje. Remco Camperts ‘Lamento’ bijvoorbeeld: ‘langs het lange diepe water, waar achter oeverriet de zon’. En ‘Tuin’ van Rutger Kopland, wat kijkend op de Vondeltuin natuurlijk een inkopper is.

Ze komen dus met zijn drieën naar Bacchus. Maartje (piano en zang) neemt twee fantastische musici mee: de jazzviolist Jeffrey Bruinsma (componist en oprichter van de groep het Bruinsma Syndicaat) en de Amerikaanse bassist Paul Berner die sinds 1991 in Nederland woont en die bekend staat om zijn extreem muzikale, melodieuze en subtiele spel.

Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdag 12 januari om 21.30 uur. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.