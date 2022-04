Maandagavond comité schenkt €1000,- voor duo fiets

De Kwakel – Even voorstellen, wij zijn stichting maandagavond comité uit de Kwakel. Met 7 vrienden vormen wij het bestuur. Met heel veel vrienden en kennissen organiseren wij elk jaar het Kwakel open air festival. Zoals ook dit jaar weer op 11 juni op het evenemententerrein in de Kwakel.

Het Festival start om 15:00 en om 23:45 zal de laatste toon te horen zijn. Elk jaar proberen we een gevarieerd programma te bieden met regionale en nationale bands.

Wij zijn een stichting en hebben dus ook geen winstoogmerk, maar omdat de twee vorige edities succesvol waren hebben we naar aanleiding van het stukje in de Nieuwe Meerbode besloten om een schenking te doen aan Ons Tweede Thuis in de Kwakel.

Ons tweede Thuis zoekt sponsoren om een Duo fiets met trapondersteuning aan te schaffen.

Het Maandagavondcomité vindt dit een mooi doel en heeft een schenking gedaan van € 1000,00

We hopen dat initiatiefneemster Nathalie Bruine de Bruin snel nog meer sponsoren krijgt, zodat ze dan de fiets snel kunnen bestellen”.