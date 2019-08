Maak je eigen blote voetenpad in het bos

Regio – Maak op zondagmiddag 25 augustus om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, je eigen blote voetenpad, in het Amsterdamse Bos. Met takken, met modder, op gras, met beukennootjes?

Kijk wat je allemaal kunt vinden in het bos. Dit doe je onder leiding van ‘Natuur is een Feest’, uitgaande van de Boswinkel (gemeente Amsterdam).

Deze activiteit is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en groot)ouders/begeleiders. Kosten bedragen €5,00 per kind en €2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden doe je op 020-5456100. Kijk ook op: www.amsterdamsebos.nl.

De Boswinkel vind je aan de Bosbaanweg 5, Amsterdam.