”Maak Graaf van Solmsstraat gemeentelijk monument!”

Mijdrecht – De Historische Vereniging De Proosdijlanden, Erfgoedvereniging Heemschut (Commissie Utrecht) en Stichting het Cuypersgenootschap hebben de gemeente De Ronde Venen formeel verzocht om de Graaf van Solmsstraat 1,3,5 en 7 te Mijdrecht te beschermen als gemeentelijk monument. De huizen aan de Graaf van Solmsstraat zijn in 1911-1912 gebouwd in opdracht van het R.K. Armenbestuur Mijdrecht-Wilnis. Ontwerper was J.H. Hogenkamp, een architect uit Doesburg. De woningen dateren uit een periode dat Mijdrecht sterk in ontwikkeling was. Er is een duidelijke architectuurhistorische betekenis als hoogwaardig voorbeeld van woningbouw uit de vroege twintigste eeuw. Ook zijn de woningen cultuurhistorisch van grote waarde als illustratie van de ontwikkeling van de RK-zuil in het Nederland van rond 1900 en specifiek in Mijdrecht. Samen met onder andere de Johannes de Doperkerk maken ze de katholieke emancipatie in deze periode zichtbaar. Tevens zijn de woningen van betekenis vanwege hun vrij gaaf behouden karakter. Over enige tijd gaat het volledige bouwblok in de verkoop. Daarmee komen de nu vervallen woningen in de gevarenzone. Juist in Mijdrecht – waar al veel erfgoed verdwenen is – dient dit voorkomen te worden. De monumentenstatus is het beste instrument om sloop te voorkomen en met een nieuwe eigenaar te werken aan een zorgvuldige restauratie van dit beeldbepalende historische complex.