Lucas Koorn van De Eendracht één van de nieuwe kinderburgemeesters

De Ronde Venen – Het zal je maar gebeuren…zit je in opperste concentratie naar de rekenles te luisteren, komt ineens wethouder Kiki Hagen binnen met een enorme bos bloemen. En dan blijken die bloemen ook nog voor klasgenoot Lucas Koorn te zijn. Groep 7 wil wel eens weten waarom hij die bloemen krijgt? Kiki legt aan de leerlingen uit dat Lucas één van de twee nieuwe kinderburgemeesters is die in januari 2020 worden geïnstalleerd als kinderburgemeester. Deze installatie zal worden verzorgd door Ronde Venen burgemeester Maarten Divendal. Wat een eer en wat een feest! Later mag de groep vragen stellen aan Lucas over zijn sollicitatie en hoe hij denkt een goede kinderburgemeester te zijn. De kinderen mogen gedurende het jaar ook ideeën aan hem voorleggen die hij dan weer kan indienen bij de wethouders en de burgemeester. Hij zit er heel ontspannen bij en lijkt nu alvast te genieten van alles wat er gaat komen.