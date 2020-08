Lonely Knuckle live in P60 voor senioren

Amstelland – P60 en Amstelring hebben de handen ineen geslagen om de maandelijkse inloop ‘My Generation’ met (life)muziek voor ouderen te organiseren in het café van Poppodium P60 te Amstelveen. Ook deze (corona) kwetsbare groep heeft in deze bijzondere tijd extra behoefte aan gewone gezelligheid, een drankje, een praatje een muziekje. Dat is dan ook wat er geboden wordt; geen aanmelding (wel registratie), gratis toegang en veel (pop)muziek, want de bezoekers zitten immers in een Poppodium. Het eerste optreden voor senioren in P60 wordt verzorgd door The Lonely Knuckle

Lonely Knuckle laat bezoekers genieten van oude bekende rock songs in een subtiele akoestische uitvoering. One man and his guitar en niet te vergeten zijn mondharmonica! Neem daarbij zijn warme doorleefde stem en je bent fan. Frans, of wel Lonely Knuckle, neemt songs uit de jaren zestig en zeventig en maakt ze helemaal eigen. Hij doet dat zo goed dat je het origineel niet mist. Heerlijke muziek voor bij een drankje en een praatje, En dat natuurlijk allemaal coronaproof in het goed geventileerde café van Poppodium P60 aan het Stadsplein in Amstelveen op dinsdag 1 september 14.30 uur. En de toegang? Die is gratis inclusief een drankje!