Lillian en Jeroen openen Het Chocoladehuisje en binnenkort De Kantine!

Door Roos Uithol

Mijdrecht – Temidde van de lockdown heeft een grote verbouwing plaatsgevonden op locatie Dorpsstraat 42a in Mijdrecht. Nieuwe horecagelegenheid De Kantine is samen met Het Chocoladehuisje in de voormalige broodbakkerij van Elenbaas ingetrokken. Deze woensdag 3 maart was het aan wethouder Rein Kroon alvast de eer Het Chocoladehuisje te openen. Een plek waar ruimte en gezelligheid centraal staat. Dat is wat de lokale ondernemers Jeroen Vergouw en Lillian van der Schaaf op de bekende locatie in het dorp willen creëren. Een ontmoetingsplek waar bezoekers kunnen genieten van een chocolaterie en een hartige High Tea.

Kers

Het afgelopen weekend werden ‘als kers op de chocoladetaart’ de etalages van de chocolaterie ingericht. Dat trok al veel bekijks van liefhebbers, wat beloofde dat er geen gebrek aan aandacht zou zijn tijdens de officiële opening. Maar in tijden van corona is een grote opkomst niet wenselijk. Daarom hebben Lillian en Jeroen besloten een openingsweek te organiseren. Vanaf vandaag kunnen zij op een feestelijke en verantwoorde manier vrienden, familie en trouwe chocolade fans van harte welkom heten. Gedurende deze week worden voor bezoekers aan Het Chocoladehuisje rondleidingen georganiseerd. Dan kan ook alvast een kijkje in De Kantine worden genomen, die volgens Jeroen en Lillian binnenkort geopend zal worden. Mits de coronamaatregelen worden versoepeld. Na de rondleiding wordt gezellig en op veilige wijze afgesloten met koffie of thee van het huis en een lekkere chocolade verrassing.

En hoe gaat het interieur eruitzien?

De zaak is ruim ingericht met comfortabele stoelen en banken waar prettig onderuitgezakt kan worden genoten van allerlei delicatessen. Er klinkt sfeervolle muziek en er kan ook knus bij een openhaardje worden gezeten. Het moet allemaal bijdragen aan een fijne ambiance.”De buitenkant van De Kantine is uitgevoerd in schitterend antraciet met mooie zwarte kozijnen. Aan de straat zelf is een fijn terras gecreëerd met grote olijfbomen” beschrijft Jeroen trots.

Terugblik

Hij blikt terug: “In Het Chocoladehuisje hadden we een tapas High-Tea geïntroduceerd en dat is volledig uit de hand gelopen! Eigenlijk had ik daar geen ruimte voor, maar het is iets waar zo van genoten wordt. Het is een misvatting dat High Tea altijd om zoetigheden draait en mensen misselijk de deur uitlopen. De tapas High-Tea is van alles wat. Hartig, zoet, warm en koud. Het is fijn gevarieerd en niemand anders biedt dit in Mijdrecht aan.”

Lillian: “De Kantine is een locatie geworden waar je met vrienden en collega’s kunt afspreken. Samen ontspannen met lekker gebak en een bakje koffie. Lunchen tijdens het winkelen en later op de dag nog even borrelen met een heerlijk glas wijn en een tapas plankje erbij!”