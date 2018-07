Lifestylemarkt in en rond De Waterlelie

Aalsmeer – Hoe zorg jij voor de juiste balans in je leven? Kom voor inspiratie naar de Lifestylemarkt op zaterdag 7 juli van 10.00 tot 15.00 uur in en rond het zwembad aan de Dreef 7 in de Hornmeer. Het is een actief en inspirerend evenement waarbij op de informatiemarkt ruim 20 organisaties zich presenteren op het gebied van gezondheid, beweging, ontspanning en voeding. Er wordt informatie gegeven over gewichtsbegeleiding, gezonde voeding en leefstijl, ontmoeting, activiteiten, sport (begeleiding), fysiotherapie, acupunctuur, massages en nog veel meer. Iedereen is welkom!

Gratis workshops

Tijdens de markt kunnen bezoekers ook meedoen aan gratis workshops. Zo kan kennis gemaakt worden met Yoga en Pilates voor bewustwording van je lichaam en houding. En de workshop Mindfulness kan helpen om meer in het hier en nu te zijn.

Of wil jij ontdekken op welke manier het doen van vrijwilligerswerk jou happy kan maken? Kom dan naar de workshop ‘Helpen maakt happy!’ Wist je dat paarden een positieve invloed kunnen hebben op hoe jij je voelt? Tijdens de workshop ‘Bewust in balans met het paard als spiegel’ kunnen bezoekers dit ontdekken. Veel last van stress en wil je tips? Dan is de workshop ‘Stress – Twist’ iets voor jou. Lekker creatief aan de slag kunnen de bezoekers bij de schilderworkshop.

Neem zwemkleding mee

Daarnaast zijn er diverse gratis zwemclinics, zoals Aquajoggen en Aquarelax, dus neem zwemkleding mee. En er kan meegedaan worden met Zumba tijdens de presentatie op de markt. Er is voor de kinderen een springkussen aanwezig. Kijk voor informatie over de markt en de tijden van de workshops op: www.participe-amstelland.nu. De Lifestylemarkt is een samenwerking tussen Participe Amstelland, Stichting GEZ Aalsmeer en ESA.