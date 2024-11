Lezing “Vuurwerkangst” bij Dierenarts Annemieke Calis

Regio – De decembermaand komt in zicht. De feestdagen en daarmee ook de jaarwisseling komen steeds dichterbij. Voor veel honden en dus ook voor hun eigenaren, een vervelende en angstige periode door het vuurwerk dat afgestoken wordt. Dierenarts Annemieke Calis organiseert op dinsdagavond 3 december een lezing met informatie en tips om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

Tijdens de lezing wordt er ingegaan op wat er precies gebeurt als een hond (of kat) angst ervaart. Daarnaast worden er praktische tips & tricks gegeven over wat u beter niet kan doen en wat u juist wel zou moeten doen.



Voor de echte probleemdieren is er medicatie beschikbaar via de praktijk. De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving rondom veel medicatie gewijzigd. De huidige mogelijkheden ten aanzien van medicatie, eventuele hulpmiddelen en supplementen worden besproken tijdens de lezing.

Voor eigenaren van een jonge hond die nog geen ervaring heeft met vuurwerk is het verstandig om de lezing bij te wonen, zodat u op de hoogte bent van de “do’s en don’ts” rondom vuurwerkangst. Vindt uw (oudere) hond de jaarwisseling een echte ramp? Dan is de lezing natuurlijk ook een aanrader.

De lezing wordt gegeven op de praktijk, Oranjelaan 32a te Uithoorn, door dierenarts Annemieke. Het is noodzakelijk om van te voren aan te melden bij de praktijk in verband met de beschikbare plaatsen. Aanmelden kan aan de balie of telefonisch via 0297-565989. De kosten zijn € 5,- per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. De lezing begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Foto: Annemieke op de praktijk (eigen foto)