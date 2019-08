Lezing ‘vliegvelden tijdens WO II’ in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – In het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 te Aalsmeerderbrug houdt Peter de Raaf op zaterdag 17 augustus een lezing over vliegvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lezing begint om 13.00 uur. Peter vertelt een fascinerend verhaal over vliegvelden, gebouwen en mensen. Hij laat tevens zien dat we vandaag de dag ook de mogelijkheid hebben om het Engelse landschap met andere ogen te bekijken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de geallieerden in Engeland ruim 700 vliegvelden in gebruik. Deze vliegvelden waren zo gepositioneerd dat ongeacht de aanvliegroute er altijd wel een was waarop men landen kon. De vliegvelden lagen in een driehoek van ruim 15 km uit elkaar en hadden meestal een banenstelsel van drie start- of landingsbanen.

Tijdens de oorlogsjaren bleek al gauw dat er steeds meer vliegvelden nodig waren. Dit resulteerde in 1942 tot de oplevering van 125 nieuwe vliegvelden. Voor het juiste begrip: Er werd er iedere drie dagen een opgeleverd! Vandaag de dag is er nog veel te zien van die vliegvelden.

De lezing is goed te combineren met een bezoek aan het luchtoorlog- en verzetsmuseum, dat geopend is op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand tussen 11.00 en 16.00 uur. De toegang bedraagt €5 voor volwassenen en €2 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting hebben, evenals veteranen, gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort aan de Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Voor info kijkt u op de website www.crash40-45.nl , Instagram of Facebook.