Lezing ‘Strandjutten en flessenpost’

Amstelveen – Op 8 oktober komt de Zandvoortse strandjutter, voormalig boekhouder en ook beheerder van het plaatselijke juttersmuseum, Wim Kruiswijk, naar Wester-Amstel om te vertellen over de vondsten die hij de afgelopen decennia gedaan heeft op het strand. In het bijzonder was hij geïnteresseerd in flessen met brieven erin, hij heeft er zo’n twaalfhonderd gevonden, uit allerlei delen van Europa en verder weg. Daarover heeft hij een boek geschreven, Flessenpost.

Behalve flessenpost vond hij heel wat meer: botten en botjes van allerlei dieren, tanden, barnsteen, oud aardewerk, noten, zaden en zelfs cocaïne. Vooral plastic is er op de stranden en in de duinen te vinden, en dat verzamelt hij ook: het meeste om weg te gooien, maar ook maakt hij er kleine en grote kunstwerkjes van.

Zondag 8 oktober 15.00 uur

Buitenplaats Wester-Amstel

Amsteldijk-Noord 55, Amstelveen

Entree: gasten € 8,50, donateurs € 6, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Koffie en thee gratis voor aanvang.

Reserveren: literair@wester-amstel.nl