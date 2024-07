Lezing over water, dijken en klimaatverandering in Stoomgemaal Halfweg

Regio – Op zondag 7 juli geeft Frans de Haan, oud-senior projectleider van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard, tweemaal in Stoomgemaal Halfweg een lezing met als titel “Water, Dijken en Klimaatverandering”. Nederland ligt aan zee en is de delta van West-Europa. Als de eeuwigdurende strijd tegen het water wordt verloren, vertelt en toont Frans de Haan, onder meer met behulp van een maquette, wat er dan nog van ons land overblijft. Hij vertelt ook hoe dijken worden versterkt en hoe Nederland in de eeuwigdurende strijd tegen het water constant moet waken, werken en strijden om Nederland boven water te houden, zeker met het oog op de gevolgen van klimaatverandering. De lezingen, die zowel voor kinderen als ouderen zijn bedoeld, beginnen om 13.00 en 14.30 uur. Stoomgemaal Halfweg is het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld. Het gemaal is zowel op zaterdag 6 als op zondag 7 juli van 11.30 tot 16.30 uur geopend voor publiek en draait dan onder stoom. De entree bedraagt voor volwassenen € 10,00 en voor kinderen (van 5 t/m 17 jaar) € 5,00. De museumkaart is niet geldig.

Combiticket

Met een combiticket kun je het hele weekend van 6 en 7 juli met korting zowel het Cruquius Museum als Stoomgemaal Halfweg bezoeken. In het Cruquius Museum staat de strijd tegen het water centraal en het verhaal over de droogmaking van het Haarlemmermeer met behulp van 19e-eeuwse stoomtechnieken. In Stoomgemaal Halfweg kun je de sfeer beleven van een stoomgemaal dat nog precies zo werkt als vroeger: met stokers die kolen op het vuur scheppen, hete stoom, de geur van smeerolie, een stampende stoommachine en bruisend water dat wordt voortgestuwd door zes enorme schepraderen. Voor meer informatie: www.stoomgemaalhalfweg.nl

Foto: aangeleverd