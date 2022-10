Lezing over paddenstoelen in Heimanshof

Hoofddorp – Op zondag 23 oktober geeft natuurgids Reinier Hopmans een lezing over de wondere wereld van paddenstoelen in heemtuin De Heimanshof. De hele wereld is vol van paddenstoelen (of zwammen, of schimmels). Kenners (mycologen) denken dat er vele miljoenen soorten zijn. Dagelijks komen er nieuwe vondsten bij. Soms trekken zwammen de aandacht door plotseling te verschijnen, dan weer verbaast hun wonderbaarlijk uiterlijk. Soms spat de kleur er vanaf, dan weer zijn ze met blote oog nauwelijks te ontdekken. Ze kunnen eetbaar zijn, maar ook stinken of reukloos, maar giftig. Geestverruimend of oplichtend in het donker.

In oude verhalen en sprookjes spelen heksen en elfen een rol. In deze tijd signaleren wetenschappelijke studies een wereldwijde opmars van de schimmels. Ze dringen werkelijk overal in door, waarbij de mens niet buiten schot blijft. De lezing begint om 14.30 uur, de heemtuin is eerder open, vanaf 13.30 uur. Na of tijdens de lezing kunt u zelf op zoek naar paddenstoelen in de heemtuin. Adres: Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.