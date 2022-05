Lezing over mythen door Mineke Schipper

Amstelveen – Naar aanleiding van de expositie ‘Het Einde van de Mensheid als Nieuw Begin’, die nu te bezichtigen is in het Cobra Museum, vertelt de Amstelveense emeritus hoogleraar Mineke Schipper op zondag 22 mei om 14.30 uur over haar onderzoek naar mythen en haar bijzondere samenwerking met de Japans-Amerikaanse kunstenaar Yuriko Yamaguchi. De toegang voor de lezing is geheel gratis voor bezoekers van het museum. Uitgangspunt van zowel deze lezing als de tentoonstelling is een collectie oude verhalen die Schipper verzamelde waarin wordt verteld hoe mensen, op verschillende plekken en door de eeuwen heen, zich het einde van de wereld hebben voorgesteld. In de Voordrachtszaal van het Cobra Museum zijn dertig aquarellen van de Japans-Amerikaanse kunstenaar Yuriko Fujita Yamaguchi te zien, geschilderd naar aanleiding van deze bijzondere collectie mythes van Schipper.

Al duizenden jaren vertellen mensen elkaar verhalen, niet alleen over hoe de wereld is ontstaan, maar ook over hoe deze vernietigd werd en de mensheid toch weer uit as of moeras herrees. Mythen over het Einde krijgen in deze tijd van klimaatverandering, coronapandemie en oorlog een nieuwe lading. De mensheid heeft altijd de behoefte gehad om te reflecteren op de wereld, zowel in verhalen als in kunst. Aan de hand van verschillende mythen die in de tentoonstelling terugkomen, laat Mineke Schipper zien hoe deze oeroude verhalen ook voor de hedendaagse mens nog heel herkenbaar zijn. De lezing duurt tot 15.30 uur en reserveren kan via de website: www.cobra-museum.nl.