Lezing over iconisch vliegtuig: de Spitfire

Aalsmeerderbrug – De Spitfire is een iconisch vliegtuig dat o.a. een belangrijke rol heeft gespeeld in de Battle of Britain. Rick Franke vertelt in zijn lezing, die hij zaterdag 7 en zondag 8 augustus verzorgt in het CRASH museum, over de ontwikkeling, de bouw en de belangrijke acties van dit mooie vliegtuig tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hij behandelt de verschillende versies van dit vliegtuig en vertelt ook over de motor, de eveneens iconische Rolls Royce Merlin en later de Griffon. De Spitfire is in veel verschillende uitvoeringen gebouwd. Een van die uitvoeringen is gereconstrueerd en staat in de Spitfire hal van het museum te pronken.

De lezing wordt zowel zaterdag 7 als zondag 8 augustus twee keer gehouden, de eerste om 10.30 en de tweede om 12.30 uur.

De lezing is goed te combineren met een uitgebreid bezoek aan het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45. Het museum is geopend op zaterdag de 2e zondag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt €6,00 voor volwassenen en €3,00 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

Toegang reserveren

Als gevolg van de beperkingen ingevolge de COVID-19 richtlijnen moeten bezoekers 1,5 meter afstand houden en de hygiëne maatregelen in achtnemen. Bezoekers van het museum, en voor de lezing moeten zich opgeven via de website op www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/. Per lezing kan een beperkt aantal toehoorders worden toegelaten, dus meld u snel aan.

Voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 kijkt u op de website www.crash40-45.nl of sociale media.

Foto: CRASH.