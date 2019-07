Lezing over Duitse luchtverdediging

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 organiseert op zaterdag 3 augustus een lezing over De Duitse luchtverdediging in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden verloren in de jaren veertig tot vijfenveertig heel veel vliegtuigen boven Nederland. In het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 zijn daarvan vele resten te vinden. Hoe kregen de Duitsers dat voor elkaar? In 1940 wilde maarschalk Göring met zijn Luftwaffe niets weten van verdediging. Wie er ooit een vijandelijke bommenwerper boven Berlijn zag, mocht hem ‘Meier’ noemen, maar na ‘The Battle of Britain’ zou dat snel veranderen. De Britten gingen al snel in de tegenaanval. Nu moesten de Duitsers wel iets organiseren. Zeker toen een paar jaar later de Amerikanen zich aansloten. Jachtvliegtuigen en de Kammhuber linie moesten ‘das Reich’ beschermen. De Duitsers bleken ook prima radar te hebben. Er kwam een heel systeem, dat geleid werd vanuit Diogenes, de grootste bunker in bezet Nederland. Het mocht allemaal niet helpen. Duitsland werd toch verpulverd door duizenden geallieerde bommenwerpers.

De lezing op zaterdag 3 augustus begint om 13.00 uur en Dick Weber zal vertellen hoe de Duitsers in Nederland probeerden de aanvallen op Duitsland af te weren. Deze lezing is goed te combineren met een uitgebreid bezoek aan het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45.

Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en iedere tweede zondag van de maand ook van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van Crash op de website www.crash40-45.nl, op instagram of raadpleeg de facebookpagina.