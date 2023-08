Lezing over akkers bij De Heimanshof

Hoofddorp – Bij akkers wordt vaak alleen gedacht aan de hectaren grote velden met graan, aardappelen en bieten in de polder. Maar is dit altijd zo geweest en hoe zijn akkers eigenlijk ontstaan? Wat zijn de voor- en nadelen van de huidige akkerbouw. Op zondag 20 augustus geeft Dick Gatsonides om 14.30 uur een lezing over akkers in het Informatiecentrum van De Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. Aansluitend is er een excursie naar de akker.

Dick is vrijwilliger van De Heimanshof. Hij neemt de bezoekers mee op reis door de ontwikkeling van akkerbouw. Hij zal vooral vertellen over de verschillende zomer- en wintergranen en andere cultuurgewassen die op de akker in De Heimanshof worden geteeld en welke andere kruiden daarin te zien zijn. In de heemtuin staan educatie en biodiversiteit op de eerste plaats en is de productie van minder groot belang. De lezing is een vervolg op de cursus ‘Leer De Heimanshof (beter) kennen’ die afgelopen winter gehouden is voor de vrijwilligers en geïnteresseerden. Lezing en toegang tot de tuin zijn gratis.

De heemtuin is tot 30 september in de weekenden open van 13.00 tot 17.00 uur. Op werkdagen is de tuin open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Het adres is: Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.