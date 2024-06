Lezing Marc Argeloo over Natuuramnesie en 50-jarig bestaan IVN

Regio – Marc Argeloo heeft zich altijd verbaasd over hoe mager de kennis in de maatschappij over natuur is. De media beperken zich voornamelijk tot in het oog springende, en vaak dezelfde, soorten als reuzenpanda, leeuw of tijger, of dodo en dinosaurussen als het om uitgestorven soorten gaat. Berichtgeving kent nauwelijks een diepere, bijvoorbeeld historische, context. Luchtige weetjes en berichten van incidenteel karakter voeren de boventoon, ontdaan van hoe deze in een groter geheel passen, zoals dat bij bijvoorbeeld gezondheidszorg of economie meestal wel duidelijk wordt.

Een theorie over het ontbreken van een natuurhistorisch bewustzijn werd in 1995 geïntroduceerd, het shifting baseline syndrome. Het was ook een periode waarin historische kennis over natuur meer in de belangstelling kwam te staan. Dat ‘syndroom’ vormde voor Marc Argeloo het aanknopingspunt om natuurhistorische informatie uit, bijvoorbeeld, onderzoek aan fossielen, duizenden jaren oude kookplaatsen, menukaarten en reisverslagen van ontdekkingsreizigers op een rijtje te zetten, en het beeld daaruit te vergelijken met informatie uit de natuur zoals deze sinds 1970 wordt verzameld, en wat ons referentiekader voor ‘natuur’ vormt. De blinde vlek over natuurhistorie die daaruit voortkwam bleek groot, heel groot. In zijn lezing neemt Marc ons mee naar vergeten natuur en opent hij onze ogen voor de natuur die we al zijn kwijtgeraakt waar we geen besef meer van hebben.

Kom naar de lezing en vier het 50-jarig bestaan van IVN De Ronde Venen & Uithoorn mee. Kom zaterdag 8 juni naar ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht, Bozenhoven 152, 3641 AJ Mijdrecht. De inloop is vanaf 15.00 uur. We starten met koffie en taart. De lezing start om 16.00 uur en we sluiten af met een borrel. We zien je graag zaterdag verschijnen.

