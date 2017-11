Lezing ‘gadgets & drones’ in bibliotheek

Amstelveen – Ben jij ouder dan 8 jaar en gefascineerd door techniek? En wil je voorbeelden zien van moderne technologie van nu en de nabije toekomst? Kom dan met je hele familie naar de lezing ‘gadgets & drones’ op zondag 26 november vanaf 11:00 uur in de bibliotheek Stadsplein.

Door technologie is ons leven in razend tempo veranderend. 25 jaar geleden begon de opmars van computers; thuis en op het werk. Met mobiele telefoons kon je bellen maar echt niets anders. Chatten doen we pas sinds 2005. Een kind van zeven jaar is even oud als de eerste iPad. Wat is next?



In 2017 realiseren we ons dat de komst van robots in de maatschappij niet meer lang op zich laten wachten. En wat te denken van de smartbrillen, pakjesbezorgende drones en zelfrijdende auto’s?

Bij het in gebruik nemen van de nieuwste snufjes zijn sommige mensen voorlopers. Zij volgen de ontwikkelingen op de voet. Zo’n ‘early-adaptor’ is internetondernemer Wiebe de Jager. Hij kan aanstekelijk enthousiast vertellen over gadgets en drones, waarmee hij professioneel filmt en fotografeert. Benieuwd naar de toekomst? Kom dan naar deze tech talk mét demonstraties.



Kaartjes kosten €7,50 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Ze zijn te koop in de bibliotheek, op www.debibliotheekamstelland.nl of stuur een mailtje naar info@debibliotheekamstelland.nl. De lezing is in het kader van de nationale campagne Nederland Leest met als thema Robotica.