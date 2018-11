Lezing ‘Een knipperend ogenblik’ in bieb

Amstelland – Biografe Mirjam van Hengel vertelt in de lezing ‘Een knipperend ogenblik’ over het leven en werk van Remco Campert. Een sprankelend verhaal van een beroemd schrijversleven dat bijna een hele eeuw omspant, ondersteund met sfeervolle beelden uit het leven van Campert. Remco Campert, de virtuoos terloopse dichter, werd met zijn vroege proza het icoon van de feestende, drinkende, vrijende en in het Vondelpark slenterende jongeren. Zijn poëzie is even betrokken als verlangend, zijn proza broos en monter, zijn columns altijd actueel en geestig.

Mirjam van Hengel sprak gedurende twee jaar wekelijks met Remco Campert en kreeg inzage in al zijn papieren. ‘Een knipperend ogenblik’ is een portret van het leven en werk van de geliefde schrijver bij wie altijd te lezen is wat er op zijn pad terechtkwam. En altijd is hij zelf aanwezig in zijn gedichten en verhalen, vaak met humor en altijd met veel gevoel.

Mirjam van Hengel (1967) studeerde Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Ze was jarenlang redacteur bij uitgeverij Van Oorschot en uitgeverij Querido en is poëzieprogrammeur bij onder meer De Nieuwe Liefde. In 2014 verscheen haar boek Hoe mooi alles. Leo en Tineke Vroman, een liefde in oorlogstijd, dat lovend werd ontvangen en bewerkt tot theaterstuk.

De lezing is op dinsdag 20 november van 20.00 tot 22.00 uur op de begane grond bij Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De toegang is vijf euro voor bibliotheekleden en tien euro voor niet-leden. Reserveer tijdig een kaartje via de website van de bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl of koop een ticket in een van de bieb-vestigingen.