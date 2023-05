Lezing bij Crash over Duitse bombardement op Rotterdam

Aalsmeerderbrug – Op dinsdag 14 mei 1940 om 13.27 uur vielen de eerste bommen op Rotterdam. Wat ging daaraan vooraf? Hoe komt het dat het Duitse opperbevel op het Noordereiland in Rotterdam zelf min of meer verrast werd door het bombardement? Wat was de rol van het Nederlandse militaire gezag eigenlijk? Een verhaal over ongeloof, twijfel en moed, maar ook over miscommunicatie en bijzondere feiten vertelt Peter de Raaf tijdens zijn lezing ‘Het Duitse bombardement op Rotterdam’ op zaterdag 13 mei om 13.00 uur. De lezing geeft inzicht in de vijf oorlogsdagen in de regio’s Rotterdam en Den Haag, het bijna onvermijdelijke bombardement op 14 mei en de gevolgen daarvan, en bevat foto- en filmmateriaal waarin de verschrikkingen zijn vastgelegd.

Oorlogsbelevenissen

Op 14 mei worden alle moeders in het zonnetje gezet. Moeders hebben nu, maar zeker in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespleed. Tijdens de bezetting van Nederland hielden moeders vaak het gezin bijeen als de echtgenoten werden opgepakt en naar werkkampen gestuurd of erger, in kampen zoals Auschwitz werden vermoord.

Nu heeft Crash in de afgelopen jaren verhalen vastgelegd van overlevenden en nabestaanden. Op Moederdag, 14 mei, wordt ieder uur een van die registraties vertoond: het verhaal over de belevenissen van een jong meisje, Riet Middelkoop, tijdens de oorlog in Amsterdam.

De voorstelling duurt circa 15 minuten en start om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. Na de voorstelling is er gelegenheid om na te praten en vragen te stellen. Voor meer informatie over de registraties kan een mail gestuurd worden naar: oorlogsverhalen@crash40-45.nl.

Het Crash Museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout) en is iedere zaterdag en elke tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash op www.crash40-45.nl.