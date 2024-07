Langer financiële ondersteuning voor oudere studenten

Uithoorn – Mensen die een opleiding willen volgen, maar geen recht (meer) hebben op gewone studiefinanciering kunnen financiële ondersteuning van de overheid krijgen met het levenlanglerenkrediet. De leeftijdsgrens voor het aanvragen van deze lening stijgt vanaf studiejaar 2024-2025 naar 57 jaar. Mensen die willen doorleren, of zich op latere leeftijd willen om- of bijscholen, kunnen het levenlanglerenkrediet aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De leeftijdgrens voor het aanvragen hiervan stijgt vanaf studiejaar 2024-2025 van 56 naar 57 jaar. Dit is in lijn met de stijging van de AOW-leeftijd in 2024. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen kan blijven leren en ontwikkelen. Zodat iedereen bij kan dragen aan een gezonde, inclusieve en innovatieve arbeidsmarkt en maatschappij. Het levenlanglerenkrediet is een lening om het collegegeld of lesgeld te betalen voor mbo bol-opleidingen en voor voltijd, deeltijd, duale en modulaire hbo- of universitaire opleidingen. De lening moet na de studie in 15 jaar terugbetaald worden, met rente.

Jaarlijks maken tussen de 10.000 en 15.000 personen gebruik van het levenlanglerenkrediet. In 2023 gebruikte 84% het krediet voor een voltijd, deeltijd of duale hbo-opleiding en 13% voor modulair onderwijs. Ongeveer 6% volgde een mbo-opleiding. Meer informatie over het levenlanglerenkrediet is te vinden op duo.nl/levenlanglerenkrediet.

Foto: DUO plus