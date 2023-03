Landelijke Compostdag weer groot succes

Rijsenhout – Gratis compost als dank voor het scheiden van GFT en Etensresten zorgde voor veel bezoekers bij de Landelijke Compostdag. Na drie coronajaren kwamen bewoners uit de regio massaal op de 26 locaties in 14 gemeenten af. In veel gemeenten was er een wethouder aanwezig om te helpen met zakken uitdelen.

“Met deze actie bedanken gemeenten en Meerlanden de inwoners. Zij zijn namelijk de spil in een goede scheiding van GFT en hebben daarmee direct invloed op de kwaliteit van onder andere onze MeerCompost”, licht Angeline Kierkels, directeur Meerlanden, toe. De meer dan honderd medewerkers van Meerlanden deelden afgelopen zaterdag 25 maart 55.000 zakken MeerCompost uit.

De compost van dit GFT verrijkt als een natuurlijke bodemverbeteraar de bodem van (moes)tuinen. En dat werd gewaardeerd door een bewoner: “Fijn dat we na drie jaar weer zakken compost mogen ophalen. Zo gaat de inhoud van mijn GFT-bak weer terug in de tuin, top initiatief.”