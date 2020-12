Kwekers pakken uit met autopuzzeltocht

Amstelland – Op zaterdag 19 december van 11.00 tot 14.00 uur organiseert LTO Noord afdeling Aalsmeer een coronaproof autopuzzeltocht. Aan de tocht kan iedereen deelnemen: jong en oud. Het voert de automobilisten via een mooie route van 40 kilometer langs zeven kwekerijen. De kwekers delen materiaal uit waarmee een exclusief kerststuk gemaakt kan worden. Voor de kinderen op de achterbank is er een leuke puzzel waarmee een prijs gewonnen kan worden, mits ze goed hun ogen de kost geven. Er wordt ook aan de inwendige mens gedacht. Tijdens de tocht is een uitgiftepunt voor een versnapering.

Vier startpunten

De kosten bedragen 10 euro per deelnemende auto. Er zijn vier startpunten, starten kan vanaf 11.00 uur. U dient bij het aanmelden aan te geven hoe laat en vanaf welk startpunt u wilt vertrekken: Aalsmeer, Rijsenhout, Amstelveen en De Kwakel. De rit duurt ongeveer 1,5 uur. Dan gaat u naar huis met voldoende materiaal om een uniek en exclusief kerststuk te maken en zet deze in elkaar aan de hand van een instructiefilmpje van toparrangeur Christa Snoek. Op het door u uitgekozen startpunt ontvangt u een tas met de informatie over de tocht en deelnemende kwekers, een toegangskaart voor het Bamboelabyrint Nirwana in De Kwakel, een attentie voor de kinderen en volwassenen. De deelnemende kwekers zijn herkenbaar aan een speciaal ontworpen bord: Kwekers pakken uit.

Coronamaatregelen

Uiteraard houdt de organisatie zich aan de regels van het RIVM en gaat ervan uit dat alle deelnemers dit ook doen. Deelnemers dienen in de auto te blijven gedurende de hele rit. Vrijwilligers houden te allen tijde 1,5 meter afstand. Van tevoren aanmelden is nodig om eventuele opstoppingen te voorkomen. Let op: deelname is geheel op eigen risico. Vragen? Neem contact op via: secretariaat@ltoglastuinbouwnlaalsmeer.nl. Aanmelden kan via: www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl