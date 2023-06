Kwakelse jongeren bespreken woningtekort met wethouder

De Kwakel – Vorige maand sprak wethouder Ferry Hoekstra (Wonen) met vijf jongeren uit De Kwakel. Op 6 april waren Kwakelse jongeren al in groten getale naar de vergadering van de raadscommissie Wonen en Werken gekomen. De vergadering was gewijd aan de nieuw op te stellen Woonvisie. De jongeren vroegen daarop een gesprek aan met de wethouder, specifiek over de situatie in De Kwakel.

Het woningaanbod in Uithoorn en De Kwakel is karig. Dit is overigens niet alleen een lokaal probleem; het speelt ook regionaal en landelijk. Het is lastig om aan een betaalbare woning te komen, zeker als starter op de woningmarkt. Jongeren uit De Kwakel wilden hier graag over praten met wethouder Ferry Hoekstra. Het werd een goed gesprek. “Het is gewoon complex om in deze tijd een betaalbare woning te vinden. Als gemeente kijken we hoe we daarmee rekening kunnen houden, ook in onze nieuwe Woonvisie. Maar er speelt meer! De beperkte ruimte in De Kwakel is een gegeven, ook voor ons als gemeente. Daarnaast hebben we te maken met provinciale en landelijke regelgeving. Het is daarom verstandig om behalve met de gemeente ook met de provincie in gesprek te gaan”, aldus wethouder Hoekstra.

In het gemeentehuis spraken de wethouder en de jongeren ook over alternatieve mogelijkheden en kansen, zoals de beschikbaarheid van kluswoningen. Of vestiging buiten het dorp. Want hoewel duidelijk was dat Kwakelse jongeren graag in hun dorp willen blijven, zien zij een woning in Uithoorn of een andere nabijgelegen gemeente als een alternatief. Als knelpunt gaven zij daarbij wel aan dat “wat je tegenwoordig kunt krijgen niet in verhouding staat tot de prijs die je ervoor betaalt.”

De jongeren volgden het advies van wethouder Hoekstra trouwens prompt op: na hun gesprek gingen zij richting provincie. Daar mochten ze inspreken bij de VVD-fractie. De fractieleden erkenden het probleem; ze zegden toe te zullen proberen om meer maatwerk en meer flexibiliteit ten aanzien van beleidsmaatregelen op te nemen als punten in het coalitieakkoord waar zij momenteel aan werken. Kortom, goede stappen in de richting van een groter woningaanbod.