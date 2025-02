Kunstzinnige koppen te bewonderen in Mijdrecht

Mijdrecht – In hét wooncentrum in Mijdrecht, bij Gasse Wonen, is naast een mooie collectie aan woonmerken nu ook op de eerste verdieping, drie bijzondere kunstzinnige koppen te bewonderen.

Lenke en Høyrød, objecten waar twee kunstdisciplines, fotografie en glasfusion, samen komen in één werk. Deze objecten zijn ook opgenomen in het Jaarboek Kunstenaars 2025. Een stijlvol boek waarin 200 kunstenaars uit heel Nederland hun werk tonen.

Daarnaast Marilyn Monroe in glas. Wie kent de Amerikaanse Marilyn Monroe, de meest begeerde vrouw op aarde, niet. Ze maakte in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw carrière als fotomodel en later als actrice. De witte opwaaiende jurk is een wereldberoemde scene van haar. Haar zwoele uitstraling fascineerde kunstenaar Marry Buiks uit Bodegraven dusdanig dat hij haar beeld heeft weten vast te leggen in glas.

Dat het bijzonder is om Marilyn te zien, dat beaamt Dana Baartman van Gasse Wonen. Naast het werk van de drie kunstzinnige koppen laat glaskunstenaar Marry Buiks hier ook andere objecten zien. Het toevoegen van kunst aan een interieur maakt een woonplaatje compleet en dat is goed te zien op de eerste verdieping van Gasse Wonen in Mijdrecht. Ze zijn geopend van dinsdag t/m zaterdag.

Op de foto: Dana Baartman van Gasse Wonen bij het glasobject van Marilyn Monroe.

Foto: Antoinette Riekert.