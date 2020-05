Kunnen Rondeveners straks nog veilig de plassen op?.

Regio – Afgelopen week was het prachtig weer, veel Rondeveners zochten verkoeling op de plassen, op de zandeilanden en het water was het druk. Te druk? Raadslid Simone Borgstede van het CDA maakt zich zorgen, zij vraagt zich af of mensen uit De Ronde Venen deze zomer wel kunnen blijven varen, zwemmen en zonnen op en rond de Vinkeveense Plassen. “Wat als het straks zo druk wordt dat het onverantwoord is en de boel op slot gaat” zegt het CDA raadslid, zij heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd via een presidium vergadering van de gemeente. Maar het lijkt wel of dit onderwerp niet wordt opgepakt. ‘Nu een plan maken zodat we straks als het echt zomer is niet in de problemen komen’ is de oproep van Borgstede.

Iedereen herinnert zich de warme zomer van vorig jaar, ook toen was het al druk op de plassen. Dit jaar blijven veel mensen, noodgedwongen, thuis en dan zal de druk op de plassen flink toenemen. Door nu na te denken over hoe je met deze drukte kunt omgaan, zorgen we ervoor dat straks zoveel mogelijk mensen vakantie kunnen vieren rond de Vinkeveense Plassen. Uitgangspunt is dat vooral ook mensen uit De Ronde Venen niet de dupe worden van bezoekers van buiten. ‘Toen mijn kinderen klein waren ging ik ook graag met ze naar het strandje bij Klinkhamer. Koelbox mee en een hele dag vertier’ vertelt Borgstede. ‘Dat gun ik iedereen maar in deze coronatijd is dat toch allemaal wat ingewikkelder. Vroeger zat je vaak op een warme dag handdoek aan handdoek niet alleen hier, maar ook op zandeiland 1. Hoe kun je dan anderhalve meter afstand nemen?’

Serieus antwoord

Een serieuze vraag waar een serieus antwoord op moet komen. ‘We kunnen dit niet op zijn beloop laten en denken dat het wel goed gaat komen’ aldus het raadslid. Hier moet samen met de Veiligheidsregio over nagedacht worden en een goed plan voor worden gemaakt. Daarnaast zijn er allerlei digitale mogelijkheden beschikbaar. Volgens Borgstede, bestaan er nu al verschillende apps voor zogeheten ‘crowdcontrol’ het beheersen van mensenmassa’s, die worden bijvoorbeeld ingezet bij festivals. Maar ook om te kijken hoe mensen bewegen tijdens grote evenementen. Goede techniek die gebruikt kan worden om te zorgen dat de Vinkeveense Plassen toegankelijk en veilig blijven deze zomer. En het gaat niet alleen over de Vinkeveense Plassen, in heel Nederland zullen lokale overheden en de veiligheidsregio tegen dit probleem aanlopen. Hoe lossen anderen dit op? Misschien goed om ook een kijkje over de gemeentegrens te nemen en te zien hoe dat op de stranden of op de Veluwe gaat. Hier heeft men al meer ervaring met ‘crowdcontrol’.

Aangezien de gemeenteraad nog niet uitgebreid vergaderd heeft het CDA vragen gemaakt en deze ingediend bij het College. Uitgangspunt is dat alle Rondeveners, verantwoord, kunnen recreëren aan en op de Vinkeveense Plassen in de komende maanden. En toch nog iets van een gezellige vakantietijd kunnen hebben. Er valt niet aan te ontkomen dat er tijdig goed doordachte maatregelen genomen moeten om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk uit te sluiten voor de recreanten. Daar hebben onze inwoners recht op”.