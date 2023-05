Kruidenfeestje in heemtuin De Heimanshof

Hoofddorp – Overal staan kruidachtige planten waar zo aan voorbij gelopen wordt. Of worden weggehaald omdat ze worden gezien als ongewenst, onkruid. Veel van die kruiden zijn echter heel goed te gebruiken in de keuken, bij gezondsheidsproblemen, het verven van kleding of voor geurzakjes. Wist je dat je van salie en rozemarijn haarlotion kan maken? Dat het ‘onkruid’ heermoes een enorme voedingsbron is voor je tuin? Op zondag 7 mei start het zomerseizoen in heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp met speciale aandacht voor gebruiksmogelijkheden van kruiden. De kruidentuin van De Heimanshof is afgelopen jaar volledig gerenoveerd. De tuin gaat open om 13.00 uur. In de kruidentuin zijn 66 verschillende soorten kruiden te vinden. Daarnaast staan er ook veel kruiden ‘in het wild’ door de hele Heimanshof heen. Op deze dag leert u van een aantal kruiden wat u ermee kunt doen.

Rondleidingen en actviteiten

anaf 13.30 uur zijn er rondleidingen door de tuin en kunt u op diverse plaatsen ruiken en proeven. Er zijn proeverijen van theeën en pesto’s gemaakt van kruiden uit De Heimanshof. Bezoekers mogen een potje daslook, armbloemig look, driekantig look en zwartmoeskervel meenemen voor hun eigen tuin of buurttuin. Kinderen kunnen zaadbommetjes maken en mee naar huis nemen. Zij mogen ook zeep maken van klimop en daar hun handen mee wassen.

De heemtuin is van 7 mei tot 30 september in de weekenden open van 13.00 tot 17.00 uur. Op werkdagen is de tuin open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Het adres is: Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.