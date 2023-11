Korpsavond Brandweer Abcoude in teken van diploma’s, jubilea en afscheid

De Ronde Venen – Abcoude – De jaarlijkse korpsavond van de brandweerpost Abcoude vond woensdag 25 oktober plaats in De Sprong in Abcoude. De avond stond eerst in het teken van het welkom heten van nieuwe leden, afscheid, het uitreiken van diploma’s en aandacht voor de jubilarissen. Daarna was het tijd voor een gezellig samenzijn. Burgemeester Maarten Divendal reikte de diploma’s en medailles uit.

Terugblik

Postcommandant Rijk van den Dikkenberg trapte de avond af met een terugblik op het afgelopen jaar, waarbij de uitrukken natuurlijk centraal stonden. Ook werd het resultaat van de ledenwervingsactie toegelicht door Rijk. Er zijn nu vier aspiranten en twee geïnteresseerden bij brandweer Abcoude. De aspiranten, Boaz, Job, Roel en Sander, kregen traditiegetrouw en volgens het gezegde; nieuwe bezems vegen schoon, een bezem overhandigd.

Diploma’s

Vervolgens reikte burgemeester Divendal de diploma’s uit. Michiel Stigter en Luc Woorts ontvingen het diploma manschap. Deze behaalden zij al in 2021, maar vanwege corona nu pas uitgereikt. Ook kreeg Luc het diploma voor voertuigbediener. Brend Pepping kreeg zijn diploma bevelvoerder overhandigd.

Tijdens de korpsavond werd er officieel afscheid genomen van vier brandweermannen. Leon Pepping gaat na 40 jaar de brandweer verlaten. Hij ontving de vrijwilligers-medaille en het 40 jaar jubileum brandweerdienst. Coen van de Meer bluste op 28 juni al zijn laatste brand, maar tijdens deze avond werd er officieel afscheid genomen. Net als van Brend Pepping en Eduard Nagel. Brend is naar Nigtevecht verhuisd en is aangesloten bij het brandweerkorps daar. Net als Eduard, hij gaat de brandweerpost in Lopik versterken.

Komende jaar zullen de vrijwilligers weer verder gaan met hun ledenwervingsactie. Brandweer Abcoude is nog steeds op zoek naar nieuwe collega’s. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Anne Verweij (a.verweij@vru.nl).