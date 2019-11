Koos Meijer 50 jaar muzikant bij Tavenu

De Kwakel – Tijdens de jaarlijkse gezelligheidsdag is Koos Meijer in het zonnetje gezet, omdat hij 50 jaar lid is van muziekvereniging Tavenu. Toen hij 10 jaar oud was, ging Koos bij de drumband van Tavenu spelen. Thuis speelde hij al tijden met de trommelstokken van zijn broer Hans. Dus het werd tijd dat hij les ging nemen bij Tavenu. Piet de Blieck leerde hem “dikke vette pannenkoeken” spelen. Na een half jaar les, mocht Koos voor het eerst meespelen met de drumband met Koninginnedag. Dat was spannend, maar ook heel leuk. Vanaf dat moment mocht hij meedoen met de drumband onder leiding van Jan Vork. Er werd meegedaan aan concoursen, waarbij altijd een marsnummer gelopen moest worden en een muziekstuk stilstaand uitgevoerd moest worden. Er werden prijzen gewonnen, ook op solistenconcoursen samen met zijn trommelmaatjes, Louis en Jan. Later stond de drumband onder leiding van Frans de Blieck en de laatste jaren onder leiding van Michiel van Putten. Toen de drumband in 2014 werd opgeheven, speelde Koos ook al in de steelband en in het orkest. Bij het orkest bespeelt Koos de pauken en alweer 17 jaar speelt Koos met veel plezier bij de steelband.

Zijn maatje, Jan, zette Koos in het zonnetje. Jan en Koos zijn al jaren samen de initiatiefnemers van het midzomeravondfestival. Ook zit Koos al bijna 30 jaar in het bestuur van Tavenu. Van de vereniging kreeg Koos een gouden speldje voor 50 jaar lidmaatschap. Zes dames van het orkest hadden speciaal voor Koos een dans ingestudeerd. Dat was een echte verrassing. Op naar de 60 jaar.