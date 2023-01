Schutter Marcel van Rekum ‘keizer’ bij HBV Target

Kudelstaart – De jaarlijkse koningsverschieting bij HBV Target werd dit jaar verschoten op 19 januari. Deze jaarlijkse wedstrijd om te bepalen wie in zijn of haar klasse de beste is brengt ieder jaar de nodige schutters op de been. Op deze avond wordt er bepaald wie zich het komende jaar koning of koningin van de vereniging mag noemen.

In de recurveklasse heren was Marco Stuyvesand de beste en hij mag zich het komende jaar koning noemen. Marco is nog maar kort lid van Handboogvereniging Target en beleefde afgelopen donderdag een zeer goede dag. In deze klasse werd Jan Maarten Overbeek tweede en wist Alireza Nooriam de derde plaats te veroveren.

Aangezien er geen vrouwelijke schutters present waren was het dit jaar niet mogelijk een koningin te benoemen. Bij de houtschutters, de meest authentieke vorm van handboogschieten, was Frank den Haan de beste schutter. Frank mag zich een jaar lang hertog noemen en als onderdanen neemt hij Pieter v/d Toorn en Martijn Elzinga mee. Bij de zwaarste klasse, de compoundklasse, was er vooraf al de nodige stemmingmakerij. De man in vorm bleek Marcel van Rekum te zijn. Marcel werd voor de derde keer koning in zijn klasse en mag zich nu keizer noemen. In zijn kielzog volgden Jaap Verbruggen en Ferry Linschoten die beiden 245 punten schoten maar waarbij het meerdere aantal tien puntenscores bij Jaap net iets hoger was. De derde plaats voor Ferry is een prima prestatie, gezien zijn relatief korte loopbaan in de compound klasse. Concentratie en wilskracht waren hierbij doorslaggevend.

De winnaars zullen zich het komende jaar moeten meten met de winnaars van andere verenigingen in het land. Meer weten over de handboogsport in de regio of over Target? Kijk dan op www.hbvtarget.nl.