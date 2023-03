Kom in de Kas in teken van (groene) liefde

Aalsmeer – Kom in de Kas staat in het teken van liefde, en niet zomaar een liefde, maar Groene Liefde. Groene Liefde voor elkaar, voor de sector, voor de kweker en voor de producten uit de kas. Ga op zaterdag 1 april op pad, bewonder al het moois wat de glastuinbouwsector te bieden heeft en wordt verliefd op jouw Groene Liefde. Van groenten en fruit tot planten en bloemen, je ontdekt het allemaal in de kas. In regio Aalsmeer openen zes bedrijven hun deuren voor het publiek. Bij Van Klaveren Plant verwarmen ze kassen door middel van warmte- en koudeopslag. Hilverda Florist heeft afgelopen jaar een nieuwbouw afgerond die is ingericht met de nieuwste technieken voor de klimaatbeheersing, maar ook op het gebied van inrichting en intern transport. Bij Hartog Palmen zijn ze maximaal bezig met energie besparen door grote delen van het jaar de luchtramen dicht te houden en met slimme machines ervoor te zorgen dat het klimaat toch optimaal is. De andere drie deelnemers zijn Zuurbier & Co., Ubink Cactus & Succulent en Olij Trading.

Activiteiten

Uiteraard staat de kweker klaar om vragen te beantwoorden. Hoe de producten gekweekt worden, maar ook waar de producten naar toe gaan en hoe ze worden gebruikt. Er worden ook diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Voor de kinderen wordt een interactieve speurtocht georganiseerd.

Editie 45

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de glastuinbouwsector en wordt in 2023 voor de 45e keer georganiseerd. De openingstijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur op zaterdag 1 april. Parkeren kan bij de deelnemende bedrijven. Op de fiets komen of de fiets meenemen wordt aanbevolen! Kom in de Kas is gratis. Volg Kom in de Kas via Facebook, Instagram en Twitter. Info: www.komindekas.nl.