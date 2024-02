Kom dit voorjaar Tekenen en Schilderen

De Ronde Venen – Vanaf 26 februari start het voorjaarsblok en kan er bij Atelier de Kromme Mijdrecht door jong en oud weer getekend en geschilderd worden. Een blok van tien lessen waarin men lekker creatief aan de slag gaat onder leiding van een ervaren docent. Het is mogelijk om een gratis proefles te volgen. Iedereen is vrij om te schilderen of tekenen wat hij of zij wil. Denk aan portretten, landschappen, stilleven of abstract. Er wordt gewerkt met verschillende materialen zoals acryl, aquarel, olieverf, houtskool, krijt of potlood.

Op onze website www.atelierdekrommemijdrecht.nl staat informatie over de specifieke vaardigheden en creatieve voorkeuren van de docenten. In de eerste les vraagt de docent aan alle deelnemers wat zij willen leren en waar de interesse ligt, zodat de lessen hierop aangepast kunnen worden.

De lessen worden gegeven in Atelier de Kromme Mijdrecht, in gebouw Trekvogel, Karekiet 49 in Mijdrecht. Email: leden@atelierdekrommemijdrecht.nl.