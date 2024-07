Koen de Bruin ontvangt de DUS!-tas voor zijn zwerfvuilactie

Uithoorn – Sommige mensen hebben geen oproep nodig om in actie te komen. Koen de Bruin is er zo een. In het dagelijks leven financieel directeur van een bedrijf in medische apparaten, maar in zijn vrije tijd is zijn ergernis over het zwerfvuil in zijn buurt genoeg aanleiding om een rondje Zijdelmeer te doen. Niet alleen om een leuke wandeling te hebben, maar om gewapend met grijper en vuilniszak al het zwerfvuil op het Zijdelveld en de Boterdijk keurig op te ruimen. Veel wandelaars hebben zich afgevraagd wie deze man is en wat hem bezielt. Dit DUS! Als blijk van waardering vond het bestuur van DUS!, de groene partij voor Uithoorn en DE Kwakel, het meer dan verdiend dat Koen deze keer de leuk gevulde DUS!-tas in ontvangst mocht nemen. Hopelijk is Koen een bron van inspiratie om ook eigen initiatieven te ontplooien om onze omgeving schoon en groen te houden. Namens de bewoners rond het Zijdelmeer BEDANKT KOEN!

Foto: aangeleverd