Kluswoningen in de Bovenboog

Uithoorn – In mei 2018 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het veranderen van de Bovenboog naar woningbouw. Er komen 16 koopwoningen, waarvan 3 woningen bestemd zijn voor mensen met een afstand tot de woningmarkt. De huidige gebruikers van de Bovenboog verhuizen naar MFA Thamerdal, de nieuwe multifunctionele accommodatie in de wijk. Op 15 mei ondertekenden wethouder Hans Bouma en Marnix Norder (Steenvlinder) de overeenkomst om de Bovenboog te transformeren naar woningbouw. Wethouder Hans Bouma verheugt zich op dit project. “Steenvlinder is gespecialiseerd om een gebouw met een historisch en sociaal karakter te combineren met unieke woningen, door de koper zelf afgemaakt. De Bovenboog is zo’n gebouw. Het heeft historie, een sociaal karakter en het gebouw kent zijn eigen verhaal”, aldus wethouder Hans Bouma.

Klushuis

Omdat onze samenleving steeds flexibeler wordt, zowel op het gebied van relaties, werk, mobiliteit als bezit, verandert ook de woonbehoefte. Er is gekozen voor een nieuwe woonvorm, het zogenaamde klushuis. Hoge bouwprijzen en het financiële aspect is een reden te kiezen voor een klushuis. De koopprijs van een klushuis ligt lager dan een gewone koopwoning. Zelf klussen bespaart geld.

De mooiste woning maak je zelf

Steenvlinder zorgt voor een aantal gezamenlijke basisingrepen zoals het aanleggen van de leidingschachten en trappenhuizen. Aan de woning zelf doen zij niets. Zij geloven in de kracht en de woonwens van de koper. Steenvlinder heeft veel ervaring in zelfbouw en klushuizen. Zij bieden de kopers kennis en inspiratie aan. De start van de verkoop is voorjaar 2021. De buurt heeft meegedacht over de inrichting van het openbare gebied rondom de Bovenboog. Na de zomer wordt de buurt over het vervolg geïnformeerd.