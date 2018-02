Klussers gezocht voor NLdoet bij Amstel-Meer

Aalsmeer – Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Vrijwilligers

Ook Woon- en Dagcentrum Amstel-Meer is voor 9 maart op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om die dagje te klussen. Amstel-Meer is een onderdeel van Ons Tweede Thuis en is voorziening waar wonen en dagbesteding wordt aangeboden aan mensen die intensieve tot zeer intensieve ondersteuning en verzorging nodig hebben. De voorziening bestaat uit 6 woningen en daarnaast een groot dagcentrum met 12 groepen.

Klussen en wandelen

Voor vrijdag 9 maart is Amstel-Meer op zoek naar mensen die bij verschillende klussen willen helpen maar ook naar mensen die willen helpen bij een leuke dagbesteding voor de cliënten. De klussen en activiteiten variëren van werkzaamheden in de tuin, een grondige schoonmaakbeurt aan de snoezelruimte, een fijne wandeling met de cliënten en ook worden er pannenkoekenbakkers gezocht.

Lijkt het u leuk om op vrijdag 9 maart te helpen bij één of meerdere klussen? Of zou u graag wat meer informatie willen? Neem dan een kijkje op www.nldoet.nl en bekijk alle klussen in Aalsmeer. Voor het dagje klussen bij Amstel-Meer kan rechtstreeks contact opgenomen worden met Amstel-Meer via activiteiten.amstelmeer@onstweedethuis.nl