Klok-terug-concert TAVENU

De Kwakel – Op zondag 31 oktober geeft Tavenu een gezellig zondagmiddagconcert in de grote zaal van Dorpshuis De Quakel. Eindelijk, na 20 maanden, mogen de muzikanten van TAVENU weer voor publiek spelen. Het programma bestaat uit lichte gezellige muziek. Voor de pauze zal het orkest onder leiding van Thomas Piet spelen, o.a. On Wings of Liberty, Het Dorp en een Guus Meeuwis medley . Na een korte pauze speelt de steelband van Tavenu. Op de dag dat de wintertijd weer is ingegaan, zullen de leden van de steelband toch nog proberen met hun muziek de zon weer even te laten schijnen.

Het concert begint om 14:00 uur en de toegang is gratis. In overeenstemming met de huidige coronaregels zal bij de ingang om een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code, negatieve testuitslag of herstelbewijs) gevraagd worden.