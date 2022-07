KKC haalt 10.000 euro op voor Oekraïne

Amstelland – Het Keizer Karel College in Amstelveen heeft met de door hen georganiseerde sponsorloop 10.000 euro opgehaald voor Oekraïense vluchtelingenkinderen in Amstelveen. Afgelopen donderdag 15 juli is een cheque overhandigd aan stichting Participe, tijdens de afsluiting van het schooljaar in de tijdelijke school voor Oekraïense kinderen in de oude Griffioen.

Schoolleider Simon Vellinga was samen met KKC leerlingen, Kyrsten, Zeina, Juliette en Liza, uitgenodigd voor deze avond. Vellinga: “Wij zijn blij dat wij samen met wethouder Frank Berkhout, namens het Keizer Karel College en de Gemeente Amstelveen, een heel mooi bedrag konden doneren voor de zomeractiviteiten en theateractiviteiten voor de gevluchte kinderen. Ik ben trots op onze leerlingen en op hoe zij zelf een sponsorloop hebben georganiseerd met zo’n grote opbrengst. Het was een gezellige, maar ook heel indrukwekkende avond. Wij kregen een rondleiding door het Griffioen-gebouw dat in no-time is omgetoverd tot schoolgebouw, kinderopvanglocatie en recreatieruimte. Men vertelde ons dat de theaterzaal nu ook gebruikt wordt voor creatieve therapie: afgelopen weekend hebben Oekraïense kinderen samen met een toneelgroep uit Amstelveen een voorstelling gemaakt en uitgevoerd over hoe zij van de ene op de andere dag letterlijk werden losgerukt uit hun vertrouwde wereld en moesten vluchten. Door die verhalen stonden wij midden in Amstelveen even in een totaal andere wereld. De uitnodiging om elkaar vaker te ontmoeten en om Nederlandse en Oekraïense tieners met elkaar in contact te brengen nemen wij dan ook met beide handen aan. Als UNESCO-school willen wij deze kinderen graag ondersteunen en voor zover mogelijk een beetje een gevoel van thuis bieden.”

Het KKC wist het bedrag in te zamelen door middel van een sponsorloop georganiseerd door de UNESCO-leerlingencommissie eind juni. Hiermee haalden zij 4.619,49 euro op. De school zelf heeft dit bedrag aangevuld tot 5.000 euro en de Gemeente Amstelveen heeft het bedrag vervolgens verdubbeld! Boukje Jonkheer, UNESCO-coördinator: “Ik ben bijzonder trots op onze leerlingen die zichzelf letterlijk in het zweet hebben gewerkt om dit mooie bedrag bij elkaar te brengen. Ook ben ik heel dankbaar dat de Gemeente Amstelveen hun inzet beloont door het door hen opgehaalde bedrag te verdubbelen.”

Het geld wordt gebruikt voor zomeractiviteiten voor de Oekraïense kinderen. Er worden onder andere slaapzakken gekocht voor kinderen die meegaan op kinderkamp Kinderland en er worden workshops bekostigd die worden gegeven door de Amsterdamse Theaterstudio. Waarom deze actie? De kinderen van veel Oekraïense vluchtelingen verblijven in Amstelveen. Het Keizer Karel College vindt het belangrijk hen te steunen. Eerder dit jaar heeft de UNESCO-leerlingencommissie van de school een actie georganiseerd, waarmee zij schoolspullen inzamelden voor deze kinderen. Zij waren toen erg blij met de geleverde schoolspullen. Met het oog op de naderende schoolvakantie wilde de UNESCO-leerlingencommissie nogmaals een donatie aan hen doen.

Organisatoren

Deze sponsorloopactie is georganiseerd door de UNESCO-coördinatoren en de UNESCO-leerlingencommissie in samenwerking met de Junior Ambassadors. Zij hebben een succesvol evenement neergezet, waarmee zij zowel de Oekraïense kinderen hebben kunnen helpen, als ook een sportieve dag, in het teken van een goed doel, voor hun eigen schoolgenoten.

Foto: Wethouder Frank Berkhout met de UNESCO-leerlingencommissie van het Keizer Karel College.