Kindercommissie: Kinderen laten weten wat zij belangrijk vinden

Uithoorn – Hondenpoep, het milieu, meer activiteiten en speelplekken voor kinderen, zwerfafval en te hard rijden. Zomaar een greep uit de agenda van de Kindercommissie die vorige week voor de tweede keer vergaderde in de raadzaal van het gemeentehuis. Veertien jongens en meiden van de basisscholen in Uithoorn en De Kwakel kwamen voor een tweede keer samen om na te denken over de allereerste Kinderconferentie die op 6 februari 2020 plaatsvindt. Wethouder van Onderwijs Ria Zijlstra: ,,De Kinderconferentie geeft kinderen de kans om aan het gemeentebestuur te laten horen wat zij belangrijk vinden. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Wat ik zo goed vind is dat ze niet alleen leren hoe ze hun ideeën kunnen overbrengen maar dat ze ook moeten nadenken hoé ze hun ideeën en wensen willen realiseren. Je kan wel van alles willen, maar er moet ook geld voor zijn en je moet een meerderheid zien te vinden die achter je idee staat.”

De Kinderconferentie hoort bij het programma “Vreedzame school, vreedzame wijk”. Op ‘vreedzame’ scholen leren kinderen hoe ze samen kunnen praten, verantwoordelijkheid nemen en samen dingen oplossen. Bijvoorbeeld als het gaat over nieuwe speelplekken, straat- en zwerfvuil of het klimaat. Met de Kinderconferentie, die speciaal wordt georganiseerd voor ‘Uithoorn 200 jaar’, kunnen de kinderen laten zien hoe je de vreedzame spelregels van hun school verspreidt binnen de hele wijk. Zo leren ze hun democratische steentje bij te dragen in Uithoorn.

Meer flitspalen

Begeleider Nick Braakman van Uithoorn voor Elkaar deelde de kinderen in groepjes in om te discussiëren en te stemmen over verschillende thema’s. Welke thema’s zijn belangrijk genoeg om in te brengen op de Kinderconferentie? ,,Ik vind milieu erg belangrijk,” zegt Alyssa van de Kwikstaart. Sem en Tim van De Zon vinden dat er veel te hard gereden wordt. ,,Dan voel ik me erg onveilig op de fiets en dan wil ik eigenlijk niet meer door fietsen,” meent Tim. Isa vult aan: ,,Het is vooral gevaarlijk als een Tesla te hard rijdt. Want die hoor je niet aankomen. Ik denk dat het goed is om meer van die smiley-borden te plaatsen die aangeven of je te hard rijdt.” ,,Of meer flitspalen,” zegt Daniël. ,,Want als je dan te hard rijdt kost het je geld.”

Rondleiding

Na de vergadering nam wethouder Zijlstra de kinderen mee voor een rondleiding door het gemeentehuis. Ze maakten kennis met haar collega wethouders Jan Hazen en Hans Bouma en tot slot mochten de kinderen op bezoek bij burgemeester Pieter Heiliegers. Voor Daniël was dat best spannend: ,,Ik heb überhaupt nog nooit een burgemeester gezien.” Jippe is minder onder de indruk: ,,Ik heb hem een paar keer ontmoet.” Op zijn kantoor wilden de kinderen gelijk weten wat de aantekeningen op het bord in zijn kantoor betekent. ,,Die aantekeningen gaan over mijn vergaderingen met onder andere de politie in Uithoorn. Daar heb ik geregeld overleg mee,” legt de burgemeester uit. ,,En u golft ook wel eens op uw kantoor,?” vroeg een leerlinge zich af toen ze een golfclub in de hoek zag staan. De burgemeester moest erg lachen om deze vraag. ,,Die staat hier voor de grap. We spelen hier geen golf, maar vandaag wil ik wel een uitzondering maken.” Alle kinderen mochten met de golfclub proberen de bal in de ‘hole’ te slaan. Hoewel de afstand naar de ‘hole’ slechts een meter bedroeg, was het nog knap lastig om de bal erin te krijgen. Op 6 januari komen de commissieleden weer bij elkaar voor de derde en laatste vergadering voor de Kinderconferentie op 6 februari.