Kijkje in de keuken bij de Voedselbank

De Ronde Venen – Op initiatief van Stichting Eiland van Hein geeft Voedselbank De Ronde Venen een uniek kijkje in de keuken. Wat speelt hier precies en waarom is hun inzet cruciaal voor onze gemeente? Het doel is om een beter beeld te geven van de Voedselbank en vooroordelen weg te halen. Waarom de inzet van de Voedselbank cruciaal is voor onze gemeente en hoe we daar samen ons steentje aan kunnen bijdragen. Kom gewoon eens luisteren, dat is het minste wat u kunt doen!

Voedselbank probeert taboe te doorbreken

Wanneer je te weinig geld hebt voor eten, kan je gebruikmaken van de voedselbank. Toch doen veel Nederlanders dat niet omdat ze zich schamen. De voedselbanken proberen dit taboe op armoede te doorbreken. De voedselbank fungeert als een sociaal vangnet voor deze groepen, door tijdelijk te ondersteunen met o.a. voedselpakketten totdat hun financiële situatie verbetert. Een stukje bestaanszekerheid te garanderen. Maar dat gaat niet zomaar en vanzelf.

Enorme drempel van schaamte

De drempel is enorm om de stap te maken naar de voedselbank. Soms omdat je nog niet weet dat je in armoede leeft. En soms door die enorme drempel van schaamte. Deze schaamte komt vaak voort uit het idee dat ze falen als ze hulp moeten vragen, wat wordt versterkt door de vooroordelen in de maatschappij. Deze emotionele last kan leiden tot isolatie, wat het probleem alleen maar verergert.

Vooroordelen

Het beeld dat voedselbanken alleen bezocht worden door mensen die niet willen werken of misbruik maken van het systeem, is hardnekkig en onjuist. De realiteit is dat velen die een beroep doen op voedselbanken juist hardwerkende mensen zijn, die door omstandigheden buiten hun macht in financiële problemen zijn geraakt.

Oorzaken zijn divers

Oorzaken zijn verlies van werk, schulden, ziekte, alleenstaande ouders, mensen met een handicap die tegen financiële barrières aanlopen, senioren die met hun pensioentje niet rondkomen of andere persoonlijke en economische omstandigheden. Tijdens de corona-pandemie klopten er ook veel ondernemers ten einde raad aan bij de Voedselbank. Als ondernemer had niemand ingeschat dat een epidemie het ondernemerschap zo hard kon raken en kwamen veel in financiële problemen. Dit kan ons dus allemaal overkomen!

Samen Sterk voor een Betere Toekomst

Het is belangrijk dat dit verhaal verteld wordt om wat meer begrip te krijgen. Voedselbanken helpen niet alleen om honger te bestrijden, maar ook een positieve verandering teweeg te brengen in de perceptie van armoede en hulp. Dat kunnen de Voedselbanken natuurlijk niet alleen, daar kunnen ze best wat steun bij gebruiken. Laten we samen de vooroordelen doorbreken en de schaamte wegnemen, zodat iedereen in onze gemeenschap de hulp kan krijgen die ze nodig hebben.

Kom als ondernemer op 11 september luisteren!

Daarom is dit initiatief voor een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Misschien kunnen we dit samen oplossen door allemaal ons steentje bij te dragen, want er komt heel wat bij kijken om een Voedselbank draaiende te houden. Maar hoe doe je dat? Als ondernemer kunt u wellicht een cruciale rol spelen in het doorbreken van deze taboes en tegelijkertijd een positieve impact maken in onze gemeenschap in De Ronde Venen. Kom in eerste instantie gewoon eens vrijblijvend luisteren.

Alle ondernemers zijn dan ook van harte uitgenodigd om op 11 september om 19.30 uur aanwezig te zijn bij de Voedselbank in De Trekvogel, Karekiet 49 te Mijdrecht. U krijgt dan een rondleiding en tijdens de bijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde:

– Ondernemers vertellen waarom zij bij de Voedselbank moesten aankloppen

– Medewerkers van de Voedselbank delen ervaringen en successen met cliënten

– Het bestuur van Voedselbank De Ronde Venen verteld over noodzakelijke verhuisplannen

– Wat kunnen ondernemers/bedrijven beteken?

Kom ook en laat zien dat u een sociale ondernemer bent! Meldt u vooraf wel even aan en met hoeveel personen u komt. Voor vragen of aanmelden mail je naar hans@eilandvanhein.nl.

Foto is aangeleverd.