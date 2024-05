Kijk als ‘Gast van de raad’ in de keuken van de lokale politiek 

De Ronde Venen – Geïnteresseerde inwoners die meer willen weten over het werk van de gemeenteraad zijn voortaan van harte welkom als gast van de gemeenteraad. Inwoners die zich hiervoor opgeven krijgen voorafgaand aan de vergadering een toelichting van griffie en raadsleden. Aansluitend worden ze door de burgemeester ontvangen, wonen de raadsvergadering bij en praten na afloop met raadsleden na. De gemeenteraad wil hiermee op een leuke en persoonlijke manier toelichten hoe de gemeenteraad werkt en hoe besluiten tot stand komen.

Burgemeester Maarten Divendal is voorzitter van de gemeenteraad. “Bij een leuke besteding van de avond denkt niet iedereen meteen aan de gemeenteraad. Dat heeft denk ik voor een belangrijk deel te maken met het feit dat niet iedereen weet hoe het er in de gemeenteraad aan toegaat. Door inwoners uit te nodigen als gast willen we dat op een makkelijke manier duidelijk maken. Als je weet hoe de gemeenteraad werkt, wat de taken zijn van de gemeenteraad en welke middelen de gemeenteraad tot zijn beschikking heeft om dingen gedaan te krijgen, dan begrijp je beter wat er gebeurt en kun je het ook beter volgen.’’

Kennismaking met raadsleden en burgemeester

Als gast van de raad worden inwoners die zich hebben opgegeven op de dag van de raadsvergadering om 18.00 uur in het gemeentehuis verwelkomd door de griffier en krijgen ze een korte introductie over het werk van de gemeenteraad. Om 18.30 uur gaan ze onder genot van een eenvoudige maaltijd in gesprek met raadsleden over het raadswerk. Om 19.00 uur maken zij kennis met de burgemeester en volgt er een korte toelichting op de punten die er die avond op de agenda van de raadsvergadering staan. Om 19.30 uur begint de raadsvergadering. Na afloop wordt de vergadering met een drankje nabesproken met raadsleden en griffie.

Opgeven als gast van de raad

Inwoners die graag gast van de gemeenteraad willen zijn, kunnen zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar griffier@derondevenen.nl. Zij ontvangen dan nadere informatie over het programma. Als er meer belangstelling is dan plek, dan worden inwoners een volgende raadsvergadering uitgenodigd. De eerste gemeenteraadsvergadering waarbij inwoners als gast worden ontvangen is op donderdag 30 mei. De volgende vergaderingen zijn op 26 september en 21 november.

Op de foto: De gemeenteraad in vergadering bijeen. (Foto: Gemeente De Ronde Venen).