Kies nu de definitieve naam voor nieuw bedrijventerrein in Mijdrecht

De Ronde Venen – Aan de oproep om mee te denken over de naam voor het nieuwe bedrijventerrein ten noorden van de huidige N201 in Mijdrecht en hiervoor suggesties te doen is massaal gehoor gegeven. De gemeente ontving meer dan 250 reacties.

Uit deze inzendingen zijn door wethouder Vijselaar, Daniël Storm (voorzitter van de ondernemersvereniging VIB), Jarieke Heemskerk (gemeentelijk accountmanager bedrijven) en Peter Kerklaan (projectleider nieuwe bedrijventerrein) 5 namen geselecteerd.

De 5 namen en een korte toelichting

Zuiderpolder. Het bedrijventerrein komt in het zuidelijk deel van de Noorder-Zuiderpolder die in de 19e eeuw als polder Groot Mijdrecht is drooggelegd. Waverlanden. Het terrein ligt aan de Waverveense kant van de huidige N201. Het NBM (Nieuwe Bedrijventerrein Mijdrecht). In de volksmond zal het nieuwe bedrijventerrein. Vaak zo ook genoemd worden. De Bocht. Als ode aan de bocht in Mijdrecht die al sinds de aanleg van de N201 in de weg zit. Met de komst van het nieuwe bedrijventerrein verdwijnt de bocht en tot slot: Liefkenshoek. De naam verwijst naar de boerderij en later het gelijknamige restaurant dat in dit gedeelte van Mijdrecht stond.

Stem uitbrengen

Inwoners en ondernemers kunnen via www.derondevenen.nl/nieuwenaam één stem uitbrengen welke van deze vijf namen hun voorkeur heeft. Een stem uitbrengen kan tot en met vrijdag 26 april. Mede op basis van de stemming besluit het college van B en W definitief welke naam het terrein krijgt.

De indieners van de geselecteerde namen ontvangen een cadeaubon. Als meerdere personen dezelfde naam hebben ingediend, wordt willekeurig een naam getrokken. De ontvangers van de cadeaubon ontvangen hierover bericht.

Fotobijschrift: Impressie van het nieuwe bedrijventerrein langs de verlegde N201