Kerstwensenactie Dag van je Leven voor OTT

Aalsmeer – Stichting Dag van je Leven wil, naast dat ze de jaarlijkse botendag en het feest tijdens Aalsmeer Feestweek organiseren, wensen laten uitkomen van mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor zijn dit jaar bij vier verschillende kinderdagcentra van Stichting Ons Tweede Thuis en op het Dienstencentrum in Aalsmeer kerstbomen neergezet. Alle OTT-voorzieningen in de regio Amsterdam Amstelland hebben papieren kerstballen gekregen waarop de cliënten of hun begeleiding wensen mogen opschrijven. Deze wensen worden opgehangen in de bomen en in het nieuwe jaar door de vrijwilligers van Dag van je Leven opgehaald.

Ze gaan dan kijken welke wensen te realiseren zijn en hopen veel cliënten blij te kunnen maken. Dit kunnen kleine wensen zijn, zoals een lekkere taart of groene aankleding voor de gezamenlijke huiskamer, maar ook een speciaal uitje zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Meehelpen?

Hoeveel en welke wensen vervuld kunnen gaan worden is afhankelijk van giften en de hulp van het netwerk van de Dag van je Leven vrijwilligers. Hoe meer donaties er komen, hoe meer blije mensen! Een zeer gewaardeerde bijdrage storten kan op rekeningnummer NL56 RABO 03141 68273 van Stichting Dag van je Leven o.v.v. wensen.

Foto: Voorzitter Rob Langelaan brengt kerstbomen rond bij de voorzieningen van Ons Tweede Thuis. Foto: Stichting Dag van je Leven