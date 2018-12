Kerstvakantie vol gave ontdekkingen

kAmstelland – Kinderen van 6 t/m 12 jaar op een gave manier laten kennismaken met wetenschap en techniek. Dat kan. In de kerstvakantie biedt de Bibliotheek Amstelland vier verschillende workshops aan in vier verschillende vestigingen. Hier kijken kinderen hun ogen uit en ontdekken hoe chemische processen overal in ons leven aanwezig zijn.



Deze ‘Mad Science’ workshops variëren van het bouwen van je eigen raket tot aan het doen van scheikunde proefjes waarbij huis-tuin-en-keukenmateriaal verrassende chemische reacties veroorzaken.

Eén van de workshops staat bijvoorbeeld volledig in het teken van kleuren en hoe deze ontstaan. Bij een andere gaat het over het mengen van verschillende stoffen en de reacties die dit oplevert. Er doen deze kerstvakantie vier vestigingen mee. Elke vestiging heeft zijn eigen datum en onderwerp. Het is dus mogelijk om jouw favoriete ‘Mad Science’ workshop uit te kiezen of om aan meerdere workshops mee te doen.



De Bibliotheek start op donderdag 27 december van 11.15 tot 12.15 uur in Bibliotheek Stadsplein met Mad Science: Mengselmix.

Op vrijdag 28 december van 11.15 tot 12.15 uur in Bibliotheek Westwijk is Mad Science Alle kleuren van de regenboog.

Donderdag 3 januari van 11.15 tot 12.15 uur in Bibliotheek Aalsmeer kan je aan de gang met Mad Science: Huis, tuin en keuekenwetenschap.

De week wordt afgesloten op vrijdag 4 januari. Van 10.00 tot 11.00 uur kan je in bibliotheek Uithoorn je eigen Raket bouwen! Deze workshop is in samenwerking met Waag Society opgezet.

Meer informatie over de workshops en hoe je deel kan nemen vind je op de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of vraag er naar in een van de Amstelland Bibliotheken. Prijzen vanaf zes euro. Wees er op tijd bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per workshop.