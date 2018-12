Kerstconcert Stella Natalis door Bindingkoor

Aalsmeer – Het kerstconcert van Het Bindingkoor bestaat dit jaar uit het stuk Stella Natalis van Karl Jenkins. Koor en ensemble staan onder leiding van dirigent Henk Trommel. Het repeteren van het twaalfdelige Stella Natalis was een grote uitdaging voor Het Bindingkoor dat vooral op de ritmische delen hard moest studeren. Met twee slagwerkers tijdens het concert op zondag 9 december kan daar zeker van genoten worden.

De Stella Natalis bevat ook lieflijke wiegeliedjes en met sopraan Arleen van Wijland kunnen de bezoekers luisteren naar ‘Only Heavenly music’. Het is een afwisselend muziekstuk en met trompettist Emile Meuffels komen de uitbundige delen van het muziekstuk goed tot hun recht.

De leden van het Bindingkoor heten belangstellenden van harte welkom bij dit bijzondere concert! Het kerstconcert op zondagmiddag 9 december wordt gegeven in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55 in het Centrum.

De kerkzaal is open vanaf 15.30 uur, kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. Het concert begint om 16.00 uur. De toegangsprijs is 10 euro per persoon en dit bedrag is inclusief een consumptie (kinderen betalen 5 euro).