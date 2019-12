Kerstboom Wens Actie Uithoorn weer een groot succes

Uithoorn – In December heeft de Dion van Tol (Duoplant), voorzitter van de Winkeliersvereniging van het oude dorp ‘Uit in Uithoorn’, voor het 2e jaar de Kerstboom Wens Actie georganiseerd. Tientallen mensen hebben hun kerstwens in de grootste, verlichte kerstboom in Uithoorn gehangen in de hoop dat deze in vervulling werd gebracht. Ook nu was het voor de Winkeliersvereniging best een uitdaging om een selectie te maken van de wensen die in vervulling zouden worden gebracht. Dankzij de medewerking van Sylvia Zethoven van Buurtbeheer Uithoorn Centrum, de Gemeente Uithoorn 200 jaar, Stichting Promotie Uithoorn & de Kwakel en vele lokale ondernemers zijn er zaterdag 28 december maar liefst 17 wensen in vervulling gebracht. De restaurants Het Spoorhuis, Geniet, Sjiek, Het Rechthuis, IJssalon en lunchcafé Esplanade en Eetcafé de Herbergh 1883 hebben allen een tegoedbon voor een diner of high tea aangeboden en daarmee vele mensen blij gemaakt. Een dag varen op een sloep van Aemstelboating moet Nadine, Michel en Juna alle ziekenhuisbeslommeringen doen vergeten.

Lekker zwemmen

Valerie en Feline kunnen met vriendjes en vriendinnetjes lekker een dag zwemmen in het Veenweidebad en Bianca, een ambulant begeleidster, mocht voor haar cliënte Yvon een airfryer van Expert Hassing in ontvangst nemen, waarmee zij makkelijker maaltijden kan voorbereiden. De familie van Joey van den Heuvel kan dankzij zijn wens een kwartaal gratis sporten bij Plux; een mooi begin van 2020. Beauty salon Denise heeft een wens in vervulling gebracht door een gratis behandeling aan te bieden aan iemand die wel een verwennerij kan gebruiken. Schildersbedrijf De Schans gaat een woonkamer in de verf zetten voor iemand die daartoe niet meer in staat is. Duoplant heeft meerdere mensen gelukkig gemaakt; o.a. Sylvia Pepping en haar 2 medebewoonsters van woonvoorziening Kloosterhof (Ons Tweede Thuis). Sylvia had namelijk als wens dat Kloosterhof een mooie, verlichte kerstboom krijgt, “omdat het nu zo’n saaie boel is aan het Zijdelveld”, aldus Sylvia, die met tranen was geroerd toen zij hoorde dat Duoplant deze wens in december 2020 in vervulling brengt.

Tomeloze inzet

Ria Tammer van Radio Rick was aanwezig voor een live radioverslag van de prijsuitreiking, dus de trouwe Radio Rick-luisteraars konden thuis genieten. Ria werd overigens niet alleen verrast doordat haar wens in vervulling ging – zij ontving een tegoedbon van Multimate, zodat zij haar kapotte tuinhek kan repareren – zij werd ook door Sylvia Zethoven in het zonnetje gezet voor haar tomeloze inzet voor Uithoorn & De Kwakel. De bijeenkomst bij de Kerstwensboom werd opgeluisterd door The X-Mas Vocals, een a capella kerstkoor van 8 zangers dat, prachtig uitgedost in de kledingstijl van Charles Dickens, vierstemmig sfeervolle Engelse Christmas Carols ten gehore bracht. Restaurant Geniet aan de Amstel en Prosciutto di Amsterdam zorgden voor warme chocomelk, glühwein en lekker tapas hapjes. De organisatie was verheugd met de komst van burgemeester Pieter Heiliegers en zijn vrouw, de wethouders Hans Bouma en Ria Zijlstra en fractievoorzitter Ans Gierman van DUS!. Ook Hans van Lieshout, de Centrum Manager van Uithoorn was aanwezig. Maar zonder de vele aanwezige bewoners en lokale ondernemers was de middag niet zo gezellig geweest. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde Kerstboom Wens Actie en verheugen zich nu al op de Kerstwensboom van 2020; een initiatief dat inwoners en ondernemers uit Uithoorn en De Kwakel verbindt, wensen in vervulling brengt en mensen blij maakt.