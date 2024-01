Kerst voor en door de kinderen van de Antoniusschool￼

De Hoef – Dit jaar hebben we met de kinderen de aanloop naar Kerst anders georganiseerd. Ze hebben onderzoek gedaan naar kersttradities. Daarbij mag de Kerststal natuurlijk niet ontbreken. Met één van de honderd talen van Reggio Emilia hebben we via het atelier beeldende vorming met de gehele school de Kerststal gemaakt van papier maché. Een andere traditie op school is de boom van hoop die bij de kerk staat. Hoe mooi is het om iets te wensen voor een ander. De verbinding met de kerk wordt, naast het samen vieren, hiermee ook zichtbaar. Na een sfeervol kerstbuffet en gezellig samenzijn met ouders hebben ze de lichtjes in de boom ontstoken als symbool van hoop.