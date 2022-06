KDO JO19-1 OPNIEUW KAMPIOEN 1E KLASSE

De Kwakel – Het lijkt een mooie traditie te worden dat dit ‘talententeam’ blijft grossieren in kampioenschappen. Ook dit seizoen is het weer raak. Het team wat wordt getraind door Jesse Stange, Jim Klijn en leider Paul ten Brink was wederom superieur. Tegenstanders hebben moeite om het positiespel in een hoog tempo van dit goed ingespeelde team bij te kunnen houden. In combinatie met de individuele kwaliteiten en tactisch inzicht van een aantal spelers, was het vaak genieten van de technische hoogstandjes en prachtige doelpunten! In de (laatste) thuiswedstrijd tegen Sporting Martinus was het KDO wat eigenlijk de hele wedstrijd een geweldig overwicht had. De tegenstander kwam er gewoonweg niet aan te pas. Uitslag 4-1. Dat is ook wel het beeld van het hele seizoen.

Na de wedstrijd ging het dak eraf en werd het kampioenschap gevierd. Het hele team op de platte kar door het dorp en feesten maar!

Het team bestaande uit Mika Olij, Thierry van den Berg, Esli Meijer, Axel Romme, Lars Velgersdijk, Bjorn van der Knaap, Olof de Roij, Sander Schaefers, Ticho Vermeulen, Cain van Kessel, Bruno Nieuwkoop Rodriquez, Roger Bartels, Milan Oudendijk, Fabian Hofmeester, Stan van der Laan, Job Bleekemolen en Jari Olij gaan samen een mooie toekomst bij KDO tegemoet. Een mooi stel en de meesten vanaf de jongste jeugd al bij elkaar! Verder bedanken de spelers van het team de invallers Roy en Finn, (groot)ouders, familie, vrienden en vriendinnen als trouwe supporters. Deze prestatie is mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Jos van den Berg. Bedankt Jos en tot volgend seizoen!