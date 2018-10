KCA-jazz in Bacchus: Funk van Tettero

Aalsmeer – Zaterdagavond 13 oktober in cultureel café Bacchus de verfrissende sound van het vernieuwde kwartet Tettero. De vier muzikanten maken funkjazz geïnspireerd door de jaren zeventig. De vrijheid die ze nemen om muziek te maken zorgt voor creatieve funk die de aandacht trekt.

Folker Tettero is een veelzijdig gitarist en daarom zeer actief in zowel het pop- als het jazzcircuit. Hij staat bekend als uitstekend begeleider en solist. Daarnaast vanaf zijn studie al bezig met componeren en het creëren van zijn eigen muziek. Dit komt nu allemaal samen in de band Tettero.

Folker betitelt zijn werk als ‘vintage free funk’. In zijn muziek lijken deze drie elementen steeds weer terug te keren: een vintage benadering van sound en muziek maken, het zoeken naar vrijheid als voorwaarde voor creativiteit en funk als basis omdat daar zijn grote passie ligt. Want: vrijheid in muziek ontstaat op basis van onderling vertrouwen. De musici geven elkaar de ruimte – lichtvoetig en speels – om een eigen stempel te drukken op de muziek, die de funk van de jaren zeventig als basis heeft. In de stukken zijn een goede melodie en een subtiele harmonie te horen, waardoor de muziek steeds naar een onverwachte kant gaat.

Het kwartet bestaat uit Folker Tettero op gitaar, Dirk Beets op trompet, Dave Breidenbach op bas en Klaas van Donkersgoed op drums.

Het KCA jazzconcert in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdag 13 oktober om half tien ’s avonds. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.